Coronavirus, bollettino 9 settembre: aumentano i contagi, ma anche i guariti

Sono 64 in più rispetto a ieri i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24ore, per un totale oggi 9 settembre di 1.434, a fronte di 95.990 tamponi fatti, 3.990 in più rispetto al giorno prima. Nel complesso gli attualmente positivi sono 34.734 (+945), di cui 150 nelle terapie intensive (+7), 1.778 ricoverati con sintomi (+18) e 32.806 isolati a casa. Sono 14, 4 in più di ieri, i decessi registrati. Questi i dati riportati oggi dal bollettino del ministero della Salute. Nel complesso i dimessi/guariti sono 211.272 (+9.463 rispetto a ieri).