Coronavirus, bollettino: aumentano i nuovi casi (+1326) ma è record di tamponi

Covid-19, il bollettino quotidiano

Aumentano i nuovi casi (+1326); 6 decessi ma è record di tamponi processati in Italia da inizio della pandemia di coronavirus. Ieri ne sono stati fatti 102.959 per un totale di 8.828.868.È quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Il 29 luglio scorso ne erano stati effettuati 99.108.

Dei nuovi casi registrati, 237 (il 17,8%) riguardano la Lombardia (ieri erano 242), 163 il Veneto (97 ieri), 130 il Lazio (125 ieri); in Sardegna i nuovi casi sono 73 (50 ieri), il Molise è la sola regione senza nuovi contagi. Dei sei morti, 2 sono stati registrati in Lombardia, uno in Piemonte, uno in Veneto, uno in Friuli Venezia Giulia e uno in Sardegna.

Covid Liguria

In Liguria, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 47 nuovi casi di positività al coronavirus. E' quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione. Sono stati 2678 i tamponi effettuati, 241.801 da inizio emergenza. Diminuiscono i pazienti ricoverati in ospedale: sono 42, ovvero due in meno di ieri. Sono invece 6 ( uno in più di ieri, ndr) i ricoveri in terapia intensiva. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore: restano 1571 le vittime da inizio emergenza

Coronavirus Marche

Restano 15 i pazienti Covid-19 ricoverati nelle Marche e uno di loro continua a essere assistito nel reparto terapia intensiva dell'ospedale regionale di Torrette; gli altri pazienti si trovano nei reparti non infettivi di Pesaro (3), Fermo (1) e Torrette (10, tra le quali una donna in ginecologia). In tutta la regione ci sono 305 persone in isolamento domiciliare, 11 più di ieri, mentre restano 2 gli ospiti della struttura per anziani post Covid di Campofilone (Fermo). Lo si apprende dal secondo bollettino del Gores, il gruppo regionale che coordina l’emergenza sanitaria nella regione. Rispetto a ieri, ci sono 6 nuovi dimessi-guariti e il totale è 5.966, mentre le vittime registrate restano 987.

Covid-19 Calabria

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 157.068 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.545 (+32 rispetto a ieri), quelle negative sono 155.523”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: restano 97 i decessi dall’inizio dell’emergenza (dato invariato da 95 giorni).

“Territorialmente – prosegue il bollettino regionale - i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 8 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. Cosenza 9 in reparto; 42 in isolamento domiciliare; 447 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 3 in reparto; 82 in isolamento domiciliare; 287 guariti; 19 deceduti. Crotone 1 in reparto; 10 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 8 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 159. I ricoverati del setting ‘Fuori regione’ (8) e dei migranti (1) sono stati distribuiti nei reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l’ospedale di Catanzaro sono otto, di cui cinque non sono residenti. I ricoverati presso l’Ao di Cosenza sono nove, quattro non sono residenti.

I casi intercettati a Cosenza sono in totale ventinove; ventitré sono riconducibili al centro di accoglienza per migranti di Amantea, quattro sono provenienti dal centro di accoglienza di Rende ed uno è un contact tracing di un soggetto residente fuori regione. Il restante caso è un soggetto autoctono”. Nel bollettino, infine, la Regione riferisce che “dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.938. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile nazionale”.

Coronavirus Valle d’Aosta

Sono 1243 i positivi in Valle d'Aosta da inizio emergenza, 32 quelli attuali. 25.209 i tamponi effettuati ad oggi, 1063 i guariti, 3 in ospedale, nessuno in terapia intensiva e 29 in isolamento domiciliare. Invariato, invece, il numero dei decessi: 146 equamente divisi tra maschi e femmine.

Covid Sardegna

Sono 73 i nuovi casi di Coronavirus in Sardegna dove si registra anche un morto, Il totale dei positivi al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza sale 2.316. Dei casi registrati oggi, 65 risultano da attività di screening e 8 da sospetto diagnostico. La vittima è un uomo di 77 anni, con gravi patologie pregresse, ricoverato a Sassari, in terapia subintesiva. In totale sono stati eseguiti 139.273 tamponi, con un incremento di 1.907 test rispetto all'ultimo aggiornamento.

Sono invece 32 i pazienti ricoverati in ospedale (+1 rispetto al dato di ieri). Cinque attualmente i pazienti in terapia intensiva (al totale si sottrae un’unità conteggiata erroneamente nella giornata di ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 872. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.268 pazienti guariti, più altri 4 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.316 casi positivi complessivamente accertati, 418 (+12) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 233 (+1) nel Sud Sardegna, 76 (+9) a Oristano, 165 (+5) a Nuoro, 1.424 (+46) a Sassari.

Coronavirus Campania

Sono 117 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 5.134 tamponi. Dei nuovi 117 casi, 39 sono relativi a viaggiatori rientrati in regione (29 dalla Sardegna e 10 da Paesi esteri). Il totale dei casi di coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza Covid-19 sale a 7.285, mentre sono 430.232 i tamponi complessivamente esaminati. Non si registrano nuovi decessi legati al coronavirus, il totale resta quindi 446. Sono 7 i nuovi guariti: il totale sale a 4.437, di cui 4.432 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.

Covid-19 Lazio

È aumentato lievemente rispetto a ieri il numero di positivi nel Lazio. "Su oltre 10mila tamponi oggi si registrano 130 casi (erano 125 ieri, sempre su circa 10mila tamponi, ndr)", spiega l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, precisando che 80 dei nuovi positivi sono a Roma e che nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso. Inoltre, sottolinea D'Amato, "si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa il 52% del totale, il 38% dalla Sardegna".