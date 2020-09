Sono in crescita i nuovi contagi da coronavirus in Italia. 1.648 nuovi casi oggi, contro i 1.494 di ieri, ma con molti più tamponi: 90.185 oggi, quasi 40mila in più. Il totale dei casi sale così a 313.011. Aumentano anche i decessi, 24 oggi (ieri 16), per un totale di 35.875. Impennata dei guariti, ben 1.316 (ieri 773), e sono ora 226.506. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della salute.