Coronavirus, carta igienica introvabile. Gli americani rivalutano il bidet

L'emergenza Coronavirus è mondiale. Ogni Paese deve fare i conti con questa pandemia ed ognuno la affronta a modo proprio. Ad esempio negli Stati Uniti c'è un vero e proprio assalto alla carta igienica negli scaffali dei supermercati, che è diventata merce rara. Tanto che - come riporta Repubblica - certi ristoranti offrono un rotolo omaggio se si ordina il take away da loro e perfino il numero d’emergenza 911 chiede di non intasare le linee per denunciarne la sparizione. Gli americani così stanno riscoprendo un nuovo oggetto del desiderio, finora poco diffuso negli Stati Uniti, il bidet. A definirlo “nuovo oggetto del desiderio” dell’America in quarantena è il quotidiano economico Wall Street Journal: che racconta come, in quella parte del mondo, a marzo le scorte del sanitario sono esaurite.



Quegli acquisti, d’altronde, stanno esaltando i clienti: che raccontano la nuova, “rinfrescante”, esperienza sui social. Altre ditte, hanno invece visto crescere le vendite di un surrogato del bidet, ispirato, per intenderci, allo schizzo d’acqua integrato nei sanitari giapponesi Toto. Un tubo con getto erogatore da mettere nel gabinetto, economico e facile da montare.