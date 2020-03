Cronache

Coronavirus, Cina: crolla hotel usato per quarantena, 70 sotto le macerie Un hotel di cinque piani destinato a ospitare pazienti contagiati da coronavirus è crollato oggi in Cina a Canton, nella provincia orientale del Fujian, secondo quanto confermato da servizi di soccorso al 'Global Times'. Secondo la fonte della testata, più di 70 persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie dello Xinjia Hotel. Finora 28 persone sono estratte vive, mentre proseguono le operazioni per salvare altre vite. Il crollo è avvenuto intorno alle 19.30, ora locale, nel quartiere di Licheng.