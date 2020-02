Coronavirus come la peste del 1630. Salta la festa della polenta dopo 400 anni

Coronavirus come la peste. Salta la festa della polenta dopo 400 anni

Allarme rosso a Tossignano, un paesino in provincia di Bologna, salta la festa della polenta, non succedeva dall'epidemia della peste del 1630. Il Coronavirus fa saltare una tradizione che esiste da quattrocento anni, regolarmente ripetuta ogni anno in occasione del martedì grasso a carnevale. Iniziata nel 1622 si era fermata solo 8 anni dopo per far fronte all'epidemia della peste e durante la seconda guerra mondiale. Sarebbe stata l'edizione numero 398. "Ma per noi è impossibile pensare ad un recupero in altra data" - dichiara Giuliano Celestiali, referente dei polentari tossignanesi.