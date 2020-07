Coronavirus contagi in lieve risalita. Lazio-Veneto-Emilia Romagna: RT sopra 1

Coronavirus, Emilia Romagna, Lazio e Veneto con Rt sopra 1

Emilia Romagna (1.28), Veneto (1.12) e Lazio (1.04) sono le tre regioni con un indice Rt maggiore di 1, secondo il monitoraggio dei casi Covid in Italia dal 22 al 28 giugno. Il valore della Lombardia scende a 0,89.

Coronavirus, contagi in lieve risalita: 223 nuovi positivi in 24 ore

I nuovi contagi per il coronavirus sono 223, in aumento rispetto a giovedì 2 luglio quando erano stati 201. Di questi, 115 casi sono in Lombardia (24 nel milanese di cui 12 in città), il 51,5% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale a 241.184.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 15, in calo rispetto alle 30 di ieri. I morti per coronavirus salgono cosi' a 34.833, secondo i dati del Ministero della Salute.

Le 15 vittime si sono registrate in 6 regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lazio. Solo 2 le regioni ( oltre alla provincia di Bolzano) che non fanno segnare nuovi casi: si tratta delle Marche e del Molise.

CORONAVIRUS: IN LOMBARDIA +115 CASI, 4 MORTI

Sono 115 i nuovi casi positivi al CORONAVIRUS in Lombardia (di cui 35 a seguito di test sierologici e 34 'debolmente positivi') per un totale complessivo di 1.064.173. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Il totale dei pazienti deceduti dall'inizio dell'epidemia sale invece a 16.675 (+4 rispetto a 24 ore fa), mentre i pazienti guariti/dimessi sono 67.871 (+261) di cui 65.548 guariti e 2.323 dimessi. Restano stabili i ricoverati in terapia intensiva (41) e i ricoverati non in terapia intensiva (241). I nuovi tamponi effettuati sono invece 9.758.