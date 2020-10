Coronavirus contagi oggi: 10.010 positivi e 55 morti nelle ultime 24 ore

Si impenna ancora la curva epidemica in Italia, superando per la prima volta la soglia psicologica dei 10mila casi. Sono 10.010 i nuovi positivi registrati nelle 24 ore, contro gli 8.804 di ieri, e per di piu' con 150.377 tamponi, 12mila meno di ieri. Il totale sale cosi' a 391.611 casi dall'inizio dell'epidemia. In calo i decessi, 55 oggi (ieri erano 83), per un totale di 36.427. Preoccupano ancora le terapie intensive, +52 (ieri +47), che arrivano a 638, mentre i ricoveri ordinari crescono di 382 unita' (ieri +326), e sono ora 6.178 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Covid: Lombardia, 2.419 casi, 7 morti = (AGI) - Milano, 16 ott. - Contagi ancora in crescita in Lombardia anche se meno repentina dei giorni scorsi. I nuovi casi sono stati nelle ultime 24 ora 2.419 contro i 2.067 del giorni precedente con una sostanziale parita' di tamponi a quota 30.587. Netto calo per i decessi: oggi 7 contro i 26 di ieri. In calo anche i pazienti in terapia intensiva da 72 a 71.