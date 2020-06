Coronavirus, Crisanti sarà il super-consulente nell'inchiesta di Bergamo

L'emergenza Coronavirus non è finita in Italia, ma la caccia ai colpevoli è ufficialmente iniziata. La Procura di Bergamo sta indagando sulla mancata zona rossa di Alzano e Nembro, nell'inchiesta per epidemia colposa aperta a fine marzo. Dopo aver sentito i dirigenti della Regione Lombardia e il premier Conte, con i ministri della Salute e dell'Interno, Speranza e Lamorgese, la pm Maria Cristina Rota - come riporta il Corriere della Sera - cerca un super-consulente. La scelta è caduta sull'uomo simbolo del modello Veneto, Andrea Crisanti.

Il contatto con il virologo c’è stato, secondo indiscrezioni il dialogo è a uno stato già avanzato, mancherebbe solo la firma per ingaggiare Crisanti. Ma dalle parti della Procura si registrano solo silenzi. Nessun commento da parte di Rota. "Non sono certo io a poter dare conferme — ha dichiarato ieri il professore —. Soprattutto in questo caso bisogna osservare la massima correttezza istituzionale". Crisanti, - prosegue il Corriere - da virologo esperto, dovrà dare risposte ai pm, che si chiedono quanto abbiano inciso i divieti sfumati per quella porzione di territorio quando il contagio iniziava a galoppare, ma soprattutto perché avrebbe potuto servire il contenimento del focolaio ospedaliero: già da metà febbraio ad Alzano risultavano ricoverati pazienti con sintomi sospetti, polmoniti acute in particolare, ma i primi tamponi erano stati fatti solo il 23 febbraio.