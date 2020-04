Coronavirus, diario di una escort: i politici ora prediligono il porno-Skype

“I politici vengono da noi non per prestazioni normali, io sono anche mistress .Conosco i loro vizi…”

Confessioni di una escort di lusso telematica ai tempi del virus. Valeria, trentanni.

“Sto a Roma per lavorare, ma ora vivo in Toscana, Meglio della capitale cosa c’è? Qui uno esce dal Parlamento, va a prendere un caffè, tò, dice, vediamo cosa fa la Vale , telefona, sei libera? mi chiede, ,si , la chiamo in chat..… i servizi delle Escort vanno sempre di moda, non c’è crisi. Oggi c’è la video chiamata, non è come in un film , si interagisce, è molto di celebrale, d’altronde ci siamo aggiustati con tante, cose, andiamo a fare la spesa una alla volta, non c’è più il parrucchiere nél ’estetista,.”

Così si racconta una delle più famose escort romane, alta classe, bionda patinata: elargisce “servizi” in uno stabile elegante in zona Vaticano.

L’approccio

Valeria aveva messo su un sito di incontri a pagamento la sua singolare hashtag: “ io restoacasaconte”.

Telefono per chiedere se intendeva avvisare il Premier Conte che lei “restava a casa “ .

.“Il premier Conte? Nella mia hashtag volevo dire anche “con-te”. E’ un gioco di parole”.

VALE dopo il calembour ha accettato di raccontarsi.

“ PARLACI DEI TUOI CLIENTI…”

“ UOMINI DAI GUSTI SOFISTICATI..... ESEGUO SESSIONI ESTREME ... SARA' MIO IMMENSO PIACERE REALIZZARE IL TUO PIU' INTIMO ISTINTO E DESIDERIO!! FELICE D'INCONTRARE SOTTOMESSI....ORMAI AVEZZI... E NOVIZI AMANTI DI QUESTO MONDO................ PURCHE' SEMPRE CON LA MASSIMA ESTREMA DEFERENZA ED EDUCAZIONE !!!! PROVO PIACERE NEL TESSERE INCONTRI PARTICOLARMENTE STRUTTURATI!! PRENDO IN CONSIDERAZIONE GIOCHI DI RUOLO...I QUALI: LA ZIA..... LA DOTTORESSA..... LA DIRIMPETTAIA..... LA CAMERIERA.... L'INFERMIERA DI NOTTE..... LA PROFESSORESSA E L'EX ALUNNO.......... LA CASALINGA........ IL PRIGIONIERO......... LA SEGRETARIA O ASSISTENTE PERSONVALE....

QUINDI CONCEDIAMOCI... DI TANTO IN TANTO QUALCHE PICCOLA TRASGRESSIONE...PER AGGIUNGERE UN PO' DI SVALE AD UNA VITA FELICE!!! A CHE GIOCO GIOCHIAMO OGGI?!? ”

I politici clienti di VALE

“ La mia clientela è sempre stata nascosta. Oggi il sesso è alla portata di tutti oggi uno prende un caffè al bar, al fianco c’è una signora, ci prova, lei si sta, ed è tutto finito, eppure i nostri clienti sono di tutte le età, belli e brutti, dai 17agli 80, io pensavo quando ho iniziato che tutti fossero ciechi e storpi, e invece ho trovato personaggi molti belli, viaggiano con la Porsche, io ho anche attori, bellissimi che quasi li dovrei pagare io…Perché oggi c’è il vizio. Magari lei è sposato, non può creare un divario con la sua vicina, non può andare a rompere le scatole alla sua vicina, deve tutelare la sua moglie, la sua famiglia, e lei viene da me, mi dice Vale quanto ti devo? ”.

“Come funziona con Skype…”

“Ci si vede tutti e due....si interagisce. Lei nella telefonata di lavoro sta vestito, nella telefonata erotica si cala i pantaloni”

“Come si paga?”

“ Metodologie varie , chi mi da l’Iban della sua banca, chi paga con Pay pal…va alla posta…

Una professionista di un certo livello incassa venti mila euro al mese , bè ognuna è imprenditrice di se stessa, c’è chi è scatenata di soldi, ognuno ha il suo stile..”

“ E ha anche parlamentari tra i suoi Vip che la gettonano ?”

“Scusi tanto, quando lei ha smesso i panni del parlamentare è uno uomo come tutti gli altri, con i suoi desideri e fantasie. Io ho un ministro che la prima volta che si è presentato non l’ho riconosciuto, si è presentata come un uomo qualunque della strada non come un Vip…,.

Il parlamentare è un uomo come tutti , il brutto il bello il cattivo , tutti uguali.

Oggi il mio lavoro si svolge dalle 9 di mattina, in casa privata. E come

quasi tutti gli altri uomini, i politici sono pervertiti , emancipati, trasgressivi.

Molti di loro cercano il trans.

Un trans è diverso. Guadagnano tantissimo, loro . Ahimè, fanno certi fatturati, uno che conosco incassa puliti 45 mila euro al mese .Questi non sono come noi donne, sono uomini, hanno l’organo sessuale maschile .

Sul sito dove io faccio la inserzione, c’è una mia collega che è nelle prime posizioni per recensioni e visualizzazioni. Tutti la cliccano,. Italiana, ha messo delle foto nude, lei ha le mani legate con nastri rossi.

Lei è una “schiava”. In questo periodo in cui nessuna lavora se non con skype, lei riceve continuamente: ci sono attori, politici , preti, industriali. lei dice che si fa il tampone ogni settimana, quindi è sicura, addirittura fa rapporti senza profilattico perchè usa un certo kit .. Lei è la prima in assoluto a Roma. Poi ci sono le russe che ricevono…è un’altra categoria…L’italiana è di classe e la bella ragazza russa vive di immagine, il cliente la paga per farsi vedere a passeggiare in via Condotti o in Montenapoleone, oggi si vive di immagine, noi siamo accompagnatrici, non è detto che ci sia sesso. Ognuna di noi stabilisce poi i servizio. C’è chi fa poco, chi fa tanto, Questo prima della epidemia.”

“ Sullo schermo del computer, con Skype, lei come accompagna?”

“Oggi c’è il vizio.”

“ E ieri?”

“ Oggi c’è il ritorno della sifilide. Lei non immagina , imprenditori, avvocati di tutto rispetto, si spogliano e sono delle fogne…sono pieni di bolle fino alla caviglia..…

oggi c’è una libertà sessuale spaventosa.. siamo più sicure noi escort piuttosto che le donne comuni, c’è un mio cliente onorevole che mi ha detto, Vale , con te lo farei pure senza profilattico, ed io: ma sei fuori? Ma sì, tanto sono sicuro di te.. tu lo fai per lavoro, quando arrivi mi fai lavare le mani due volte, la doccia, il bidet con un detergente particolare, mi fai sciacquare la bocca con un collutorio particolare, sono tutto disinfettato. siamo asettici.

Io poi uso profilattico anche per la venuta in bocca, , anche se nei preliminari no, o dovrei chiudere bottega”

“Torniamo all’oggi. E i clienti virtuali ?

“Mi dicono che le russe sono più belle che altro, fanno poco sesso, sono donne di immagine, poco portate per il sesso, ma portate solo per incassare i soldi. Le italiane sono più ricercate .noi abbiamo più passione riaspetto alle nordiche”

“Ma adesso con il virus… niente passeggiate in via Condotti?”

“L’80 per cento delle mie colleghe non lavora più. Io ho paura pure a fare la spesa, non faccio altro che cambiare guanti e a disinfettare le mani .

Figurarsi se ricevo..il cliente è distante…Non faccio più tour…io lavoravo nelle metropoli, e poi a Porto Cervo, la piazza migliore d’Italia, ci stanno i polli, il pollaio degli industriali, banchieri, onorevoli

C’era un via vai, una processione di escort, a Pasqua ora ci sono solo io, ma un tempo eravamo in trenta ,d’estate saremmo state in cento, e i polli si confondono, ti chiamano , è la piazza più in.

Poi c’era anche Forte dei Marmi, lì arrivano i russi che spendono tanto per tutti i vizi. A Roma

invece si sono i chiaccheroni…”

“ Chi la gettona?”

“I politici vengono da noi , ma non per prestazioni normali, io sono anche mistress .Conosco i loro vizi, entrano in Skype e mi dicono: mettimi il guinzaglio, prendimi a calci , sputami addosso, picchiami, capisci? Dimmi che sono un cornuto, che mia moglie sta con me perchè mi vuole usare, per i soldi, il potere, mentre io faccio il cagnolino al guinzaglio con te lei si fa prendere da un marocchino.

Questi sono servizi da mistress, sesso estremo. C’è il dominatore, lo schiavo, ci sono incontri anche molto buffi, c’è qualche matto. Qualcuno ci fa la corte dallo schermo. Dal momento in cui un uomo viene a trovarci su Skpye, si toglie gli abiti ,è nudo davanti allo schermo ( e una volta prima del virus era steso sul letto ) lui si toglie la sua maschera ,è se stesso, con tutti i suoi vizi nascosti

L’uomo ci videotelefona perché si vuole rilassare, vuole staccare, è questo il segreto: per fare il sesso e liberarsi la mente. Noi lavoriamo nel sociale. Poi io a sera attacco la mia giarrettiera al chiodo e faccio la mia vita.”

” Come Cesare Pavese che scriveva Il mestiere di vivere”

“ Una volta un parlamentare mi disse: Vale, se tu un giorno scriverai un libro, io sarò il primo che lo compro.

E’ l’uomo che si mette a nudo, con le sue fragilità, il suo ego, quello che ci telefona. Una volta ricordo un politico che si mise a piangere, mi fece vedere le foto di sua figlia morta.. Ecco , i clienti vengono da noi per liberarsi, vogliono parlare, li dobbiamo ascoltare, ci pagano perchè io ascolti le loro confessioni, io faccio in lavoro di nicchia, le mie tariffe sono altine, se e uno fa skype a prezzi bassi è chiaro che queste esperienze di vita non le racconta, non è possibile in servizi veloci…

Se uno fa die i minuti su skype,fine della storia. E tu ti abbruttisci l’anima.

Colui che paga molto invece apre il suo cuore e la sua anima”.