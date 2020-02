Coronavirus, dottoressa a Cremona: “Colleghi in quarantena, siamo stremati"

Una dottoressa pugliese, trasferita da Altamura e in servizio all’ospedale di Cremona, racconta al Quotidiano Italiano - Bari con voce stremata la notte appena trascorsa.

“Si tratta di una ragazza di 32 anni, venuta una prima volta in Pronto Soccorso solamente con febbre e la seconda volta anche con disturbi respiratori; è stata ricoverata in pneumologia. Risultata positiva al test, è stata intubata e trasferita a Pavia. Da quel momento si è scatenato il delirio”.

“Hanno chiuso l’ospedale di Codogno – dice – da lì ne sono arrivati moltissimi da noi, tra cui quelli che sono venuti a contatto col 38enne di cui tanto si è scritto, il primo paziente di cui si è avuta notizia. Sistemati in un reparto apposito, sono stati tutti sottoposti a tampone. Ancora non si sanno bene tutti i contatti che questa 32enne abbia avuto, tre medici che hanno avuto a che fare con lei sono stati posti in quarantena, oltre a 5-6 infermieri e gli Oss”.

“Con queste assenze obbligate, stanno arrivando i rinforzi dagli altri reparti, perché la situazione è complicata. La cosa veramente importate in questo momento – conclude – è non affollare i Pronto Soccorso, se non per i casi più gravi. Molto meglio chiamare il numero unico per le emergenze 112 (non ancora attivo in tutta Italia, ndr) o il numero 1500 del Ministero della Salute”.