Coronavirus, ecco perchè le donne sono meno colpite, questione di cromosoma X



Il Coronavirus continua a tenere in apprensione il mondo. La pandemia sta uccidendo un sacco di persone e non c'è ancora un vaccino per combatterla. Si conosce ancora troppo poco di questa malattia, in base ai dati che si hanno fin ora si possono dedurre poche cose, ma ce un aspetto che sembra consolidarsi. Il virus in Italia e in tutto il globo, colpisce 2-3 donne su 10. Sono il triplo gli uomini afflitti dalla malattia rispetto al gentil sesso. Il perchè potrebbe risiedere - secondo la virologa del Sacco Gismondo sollecitata sull'argomento dal Fatto Quotidiano - negli steroidi e a geni legati al cromosoma X. I maschi produrrebbero più citochine proinfiammatorie, implicate nel quadro patologico delle polmoniti causate dal virus. A conferma di questa statistica arriva uno studio fatto sui topi, da due università dell'Iowa negli Stati Uniti e di Rebensburg in Germania hanno evidenziato che un virus molto simile a questo, che aveva provocato la Sars e la Mers, iniettato nei topi in pari numero maschi-femmine, portava al decesso il 90% di roditori di sesso maschile. Questa netta differenza si evidenziava maggiormente nella fascia di età intermedia, mentre era meno rilevante in età giovanile e in animali anziani.