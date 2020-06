IN COLLABORAZIONE CON ANTACALCIO MILANO - Da quanto tempo il calcio lo vedi solo in TV? Antacalciomilano ti dà la possibilità di tornare a giocare. Dal 4/2 al 24/6/2019. Un’ora a settimana, il lunedì dalle 20.00 alle 21.00. 20 settimane di allenamenti di calcio su campo a 7. Gli allenamenti verranno effettuati presso il centro sportivo Tennis Calcetto Barona, Via Ovada 22, Milano (MM2 Famagosta). Gli allenamenti sono gestiti da un allenatore con patentino Coni FIGC e Uefa B affiancato da un preparatore atletico laureato in scienze motorie. Gli allenamenti sono studiati per persone adulte che intendono rientrare su un campo di calcio per ritrovare la forma fisica ma con il pallone tra i piedi. Riscaldamento muscolare e stretching, lavoro tecnico con e senza palla, partitella finale. Informazioni e iscrizioni: antacalciomilano@gmail.com

Coronavirus, fase 3: vietati i contrasti nel calcio, obbligo guanti a basket

Il Coronavirus non è stato ancora sconfitto in Italia, ma ormai da lunedì scatterà la fase 3, quella del via libera a tutte le attività: dai cinema, alle palestre, ai teatri allo sport. Ma le linee guida Regionali rischiano di rendere queste pratiche quasi impossibile. Come ad esempio quelle decise dall'Abruzzo - si legge sul Giornale - che stravolge completamente le regole del calcio: stop a contrasti e scivolate, vietate le marcature a uomo. Guai a toccare il pallone senza le adeguate protezioni e soprattutto guai a «recuperare il possesso palla tramite il contrasto". Meglio un sano e sicuro "intercetto". Vietatissime anche le "scivolate", per non parlare della "marcatura ad uomo". E se proprio scappa uno sputo o uno starnuto, bisogna stare attenti a non farlo a terra ma in un fazzoletto. Riprende così lo sport, in Abruzzo, con protocolli di sicurezza che sembrano scritti da chi lo sport non lo ha mai praticato in vita sua.