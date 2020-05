Coronavirus, 'fuga' in casa dei papà in quarantena. Hanno fatto tutto le mamme

Coronavirus, la 'fuga' in casa dei papà in quarantena. Ha fatto tutto mamma

L'emergenza Coronavirus in Italia non è finita, anche se con l'inizio della fase 2, per le famiglie è arrivata un po' più di libertà. Finalmente c'è stato il via libera ad uscire di casa, dopo due lunghi mesi di quarantena, con le conseguenze che hanno comportato, soprattutto per chi ha figli piccoli bloccati nelle proprie abitazioni da febbraio, costretti a lezioni scolastiche online e impossibilitati ad uscire e vedere gli amici. Un sondaggio Ipsos, svela il reale contributo che i papà hanno dato alle mamme in questa fase e il dato non è lusinghiero. L’indagine su donne e cura in tempo di Covid, - si legge su Repubblica - commissionata ad Ipsos dalla onlus WeWorld che da 50 anni difende i diritti di donne e bambini, racconta che il 60 per cento delle donne italiane ha dovuto gestire del tutto da sola il carico familiare. Una percentuale che si impenna fino al 93 per cento al Sud e nelle isole dove solo il 7 per cento delle intervistate ha detto di poter contare su un aiuto nella gestione di figli, anziani o disabili.

La gestione dei figli chiusi in casa per due mesi, - prosegue Repubblica - i più piccoli difficili da tenere a bada magari nelle stesse ore in cui si sta lavorando al computer, ma anche i più grandi da seguire nei compiti con la novità della didattica online, è stata il principale fattore di sofferenza delle mamme nella fascia di età tra i 31 e i 50 anni. Il 71 per cento di loro, con un’occupazione, ha dichiarato di aver fatto tutto da sola: dalla cura della casa ai compiti dei figli, dall’assistenza ai genitori anziani fino alle ore di gioco dei più piccoli. E peggio ancora è andata alle più giovani, tra i 18 e i 30 anni, che — nell’85 per cento dei casi — ha dichiarato di essersi totalmente fatta carico della cura dei propri bambini. Uomini poco collaborativi e menefreghisti? Loro dicono di no. Secondo l’indagine Ipsos il 47 per cento ha dichiarato di essersi preso cura dei figli tanto quanto le compagne mentre, rispondendo alla stessa domanda, solo il 22 per cento delle donne ha percepito di avere avuto una collaborazione da parte del partner.