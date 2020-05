Coronavirus, i dati del 6 maggio: più di 8mila guariti in un giorno, 369 morti

Almeno 214.457 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (1.444 in più rispetto a mercoledì, per una crescita dello 0,7%; mercoledì +1.075). Quelle decedute sono 29.684 (+369, +1,3%; mercoledì +236) e 93.245 (+8.014, +9,4%; mercoledì +2.352) sono state dimesse. I dati dell'ultimo bollettino della Protezione Civile sottolinea che il numero di persone dimesse giovedì, così elevato, si deve anche "a un aggiornamento dei dati della Regione Lombardia riferiti anche ai giorni precedenti". Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 91.528 (-7,05%, -6.939; il conto sale a 214.457 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I pazienti ricoverati con sintomi sono 15.769; 1.333 (-94, -6,6%; mercoledì -52) sono in terapia intensiva.

Lombardia: -29 terapie intensive, 480 in totale. Ma a Milano il numero sale

In Lombardia scendono sotto i 500 i ricoverati per coronavirus in terapia intensiva. Prosegue il trend positivo anche dei ricoverati. Secondo i dati forniti dalla Regione, infatti, oggi le terapie intensive hanno fatto registrare -29 (480 in totale), mentre i ricoveri -122 (6.079). Le terapie intensive hanno fatto registrare ieri -23 e due giorni fa 0; mentre gli altri ricoverati rispettivamente -213 e -195. Tornano però a salire i contagi da coronavirus nel milanese. Nella città metropolitana si sono registrati +243 casi (20.711 in totale), mentre in città +91 (8.680). Mercoledì, nella Città metropolitana, si erano registrati 144 positivi e due giorni fa 186; mentre a Milano rispettivamente +50 e +48..

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti).

Lombardia 79.369 (+764, +0,97%; mercoledì erano stati +500)

Emilia-Romagna 26.379 (+104, +0,4%; mercoledì erano stati +100)

Veneto 18.479 (+77, +0,4%; mercoledì erano stati +29)

Piemonte 27.939 (+165, +0,6%; mercoledì erano stati +152)

Marche 6.421 (+29, +0,4%; mercoledì erano stati +29)

Liguria 8.551 (+76, +0,9%; mercoledì erano stati +63)

Campania 4.532 (+14, +0,3%; mercoledì erano stati +20)

Toscana 9.657 (+26, +0,3%; mercoledì erano stati +30)

Sicilia 3.281 (+14, +0,4%; mercoledì erano stati +12)

Lazio 6.995 (+81, +1,2%; mercoledì erano stati +67)

Friuli-Venezia Giulia 3.094 (+9, +0,3%; mercoledì erano stati +9)

Abruzzo 3.047 (+22, +0,7%; mercoledì erano stati +25)

Puglia 4.196 (+26, +0,6%; mercoledì erano stati +17)

Umbria 1.404 (+4, +0,3%; mercoledì +6)

Bolzano 2.543 (+1, +0,004%; mercoledì erano stati +1)

Calabria 1.122 (+3, +0,27%; mercoledì +1)

Sardegna 1.319 (+1, +0,08%; mercoledì +1)

Valle d’Aosta 1.146 (+3, +0,3%; mercoledì non c’era stato nessun nuovo caso)

Trento 4.280 (+19, +0,4%; mercoledì erano stati +3)

Molise 304 (+3, +1%, mercoledì non c’era nessun nuovo caso)

Basilicata 399 (+3, +0,8%; mercoledì +10)