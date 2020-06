SCHIAFFO 1 - Easy Jet. La compagnia low cost fa saltare tre voli in una sola giornata, lasciando a terra centinaia di passeggeri a Malpensa. Vacanze rovinate per tanta gente. Se non ha piloti o aerei, non venda voli.

Coronavirus, i voli tornano ma si cambia. Basta bagagli a mano, tutto in stiva

L'emergenza Coronavirus continua a tenere l'Italia in ostaggio, seppur faticosamente il Paese cerca di ripartire. Via libera dal governo alle riaperture degli aeroporti, da ieri si è ricominciato anche a volare. Ma nulla sarà come prima, ad esempio- come si legge sul Giornale - i passeggeri dovranno dire addio al bagaglio a mano, tutto finirà in stiva, con costi per i voli destinati anche ad aumentare, specie per le compagnie low cost. Gli scali hanno ricominciato a popolarsi di pochi viaggiatori, ancora spaesati di fronte alle nuove norme di sicurezza che si sono recentemente ammorbidite.

A terra le regole di distanziamento rimangono le stesse, con diverse modalità di accesso ai terminal e percorsi differenziati per regolare il flusso dei passeggeri. Gli aerei viaggiano invece a pieno carico, derogando al distanziamento interpersonale, a patto però che l’aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati appositi filtri in grado di garantire un’elevata purificazione dell’aria. I passeggeri, ai quali verrà misurata la temperatura prima di salire a bordo, dovranno invece avere la mascherina e, in caso di tratte lunghe, dovranno cambiarla ogni quattro ore. Addio distanziamento a bordo, dunque, ma anche ai bagagli a mano. Vietato portare i trolley in cabina, tutto finirà nella stiva, con relativi costi che andranno a pesare sulle tasche dei viaggiatori, in particolare di chi vola con le low cost, dove tutto ha un prezzo. Consentite soltanto borse di dimensioni ridotte che possono essere risposte sotto al sedile.