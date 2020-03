Coronavirus, il farmaco Tocilizumab è efficace.Richiesta per curare 250 malati

Coronavirus, il Tocilizumab è efficace. "Richiesta per curare 250 malati"

Il Coronavirus non ha un vaccino ancora pronto a combatterlo. Ogni ospedale e dottore allora in questo periodo cerca delle cure conosciute da poter adottare per alleviare il dolore. Particolarmente efficace si è mostrato un farmaco anti-artrite che funziona sui malati di Covid-19 affetti anche da polmoniti severe. È stato somministrato a due pazienti ricoverati presso l’ospedale di Cotugno a Napoli e ha già dato i primi segnali di successo.

Il farmaco si chiama Tocilizumab ed è “un anticorpo monoclonale, che ha come obiettivo l’interleuchina-6, una citochina prodotta dal sistema immunitario e che caratterizza molte situazioni di infiammazione cronica. Non e’ quindi un antivirale. Nell’ambito di una situazione di stress respiratorio sappiamo che l’interleuchina-6 e’ la citochina maggiormente implicata.



"Siamo pronti, vogliamo estendere la cura ad almeno 250 pazienti" per confermare l'efficacia con uno studio clinico e adesso aspettiamo l'autorizzazione, spiegano al Mattino, i quattro medici ideatori dell'iniziativa. Messo a punto e inviato all'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco, il protocollo che rappresenta una speranza contro la polmonite severa, potrebbe rivelarsi una buona soluzione per la guarigione di tanti pazienti affetti da Coronavirus, in attesa del vaccino ufficiale, per cui servirà almeno un anno di tempo.