Coronavirus, il monopattino da pericolo a oggetto del desiderio per il bonus

L'emergenza Coronavirus continua in Italia e così per muoversi nella "fase 2", con i mezzi pubblici contigentati e per non far aumentare il traffico di auto a dismisura, il governo ha deciso di incentivare gli acquisti di biciclette, e-bike e monopattini. Con un bonus che può arrivare anche fino a 500 euro. Sul costo totale, il rimborso sarà del 70% della spesa. Attualmente - si legge sul Corriere della Sera - il numero di monopattini in Italia è di 45 mila, ma dopo questo bonus si prevede un boom di richieste. A Milano, ad esempio il servizio di sharing passerà da 2.250 unità a 6 mila. Le alte velocità che può raggiungere (fino a 50 km/h) e il pericolo dato dalla stabilità, che lo rende un mezzo non adatto a tutti, restano un'incognita. Però per il momento di emergenza potrebbe rivelarsi una valida alternativa, solo in seguito si scoprirà se conquisterà o meno i cittadini.