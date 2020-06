Coronavirus, il tunnel che disinfetta al supermercato

In tempi di Coronavirus, al supermercato si entra col tunnel. Per fare la spesa in sicurezza il Disinfectunnel di EmiControls è un passaggio all’interno del quale le persone vengono disinfettate dalla testa ai piedi attraverso l’acqua nebulizzata combinata ad un agente in grado di eliminare rapidamente virus, batteri e funghi. Il tunnel consente, inoltre, la completa purificazione della superficie dei carrelli, in modo da poterli usare in tutta tranquillità per la spesa all’interno del punto vendita. Il modo in cui funziona il tunnel di disinfezione ricorda il body scanner dell'aeroporto: la persona entra nel tunnel e si ferma a braccia tese.

Gli ugelli posti all’interno della struttura atomizzano il disinfettante in una sottile nebbia d'acqua, che si deposita su tutte le superfici esposte, dalla pelle ai vestiti, dalla borsa allo smartphone, fino al carrello della spesa. La sequenza di utilizzo è molto semplice: si entra nel tunnel di disinfezione, si tengono le braccia distese e ci si lascia nebulizzare, poi si ruota di 90 gradi; si pongono davanti alla bocchetta le suole delle scarpe e altri oggetti da disinfettare, come borse, chiavi, smartphone, infine, poi si esce. Il processo di disinfezione viene completato entro 15 secondi e perdura nelle ore successive.

I test realizzati dal laboratorio SEA di Trento hanno misurato l’efficacia del tunnel di disinfezione. L’abbattimento sulle due tipologie di tessuto utilizzate per il test, è molto buono: dopo 30 secondi di azione la riduzione è di circa il 90%.Il tunnel di disinfezione di EmiControls è molto versatile: è particolarmente adatto per la disinfezione per persone e merci prima dell’accesso a luoghi pubblici, al posto di lavoro, in occasione di eventi.