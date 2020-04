Coronavirus, Imam di Roma:"Riaprite le moschee per la fine del Ramadan"

L'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo colpisce tutti. Tutte le etnie e anche tutte le religioni. Tra le più colpite in questa fae ci sono i mussulmani, che sono nel pieno del Ramadan e molto condizionati dal lockdown perchè non hanno accesso alle moschee. Dall’imam Yahya Pallavicini, 54 anni, è il presidente della Comunità religiosa islamica italiana arriva un appello al governo. "In Italia - spiega a Repubblica -ci sono due milioni di musulmani, e la metà è osservante. Per noi è il mese del Ramadan in cui osserviamo il digiuno dalla mattina al tramonto e a sera ci riuniamo in moschea o in famiglia per mangiare e pregare. Noi stiamo rinunciando a questa seconda parte delle nostre giornate. Ecco, la mia speranza è di veder riaprire le moschee per l’ultima decade di Ramadan, tra il 12 e il 22 maggio" Intanto anche l'Arabia Saudita ha annunciato la sospensione degli ingressi per i pellegrini che vogliono recarsi alla Mecca o in visita alla Moschea del Profeta a Medina, per il timore di una diffusione del contagio da coronavirus. Il ministero degli Esteri, riporta l'agenzia ufficiale Spa, ha spiegato che la misura è temporanea e soggetta a continua valutazione.