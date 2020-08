Coronavirus, impennata dei contagi in Italia: 384 nuovi casi e 10 decessi

Sono 384 i nuovi casi di persone contagiate dal Coronavirus in Italia il cui totale è salito così a 248.803. Con un aumento di 194 unità, sono quindi raddoppiati i nuovi casi. È quanto si legge sul bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, sottolineando che i decessi sono stati 10, portando il totale a 35.181.

Ci sono poi 764 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 41 in terapia intensiva (dove non ci sono nuovi ingressi), mentre 11.841 persone sono in isolamento domiciliare (+161). Nel complesso sono attualmente positive in Italia 12.646 persone (+164). I guariti o dimessi sono complessivamente 200.976 (210 piu' di ieri).

L'unica regione covid free oggi è la Valle d'Aosta, dove, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati nuovi casi di positività al virus.

Dei 384 nuovi casi di positività, ben 138 si sono registrati in Lombardia (ieri erano 44), 47 in Emilia Romagna, 41 in Veneto, 23 in Puglia.