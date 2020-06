Coronavirus, in Germania 560 mila persone in lockdown. Lisbona, chiudono i bar alle 20

Più di 560 mila tedeschi chiusi in casa per il nuovo lockdown dopo il 'disastro della Tönnies'. In Portogallo, nella capitale Lisbona, chiudono bar e centri commerciali. Gli oltre 1550 contagi registrati nel Paese nordeuropeo, precisamente nel più grande mattatoio d’Europa, spingono il premier del Nordreno-Vestfalia, Armin Laschet, a ripristinare il lockdown nella circoscrizione di Gütersloh, dove vivono oltre 360 mila persone e dove sorge l’impianto. E successivamente il provvedimento è stato esteso al vicino distretto di Warendorf. Per la prima volta dall’inizio della pandemia in Germania, le misure restrittive vengono ripristinate in toto in un intero circondario, dopo essere state abolite, per evitare che il focolaio si allarghi al resto del Land.

Solo 10 persone come possibilità d'incontro, chiusura di bar, ristoranti e centri commerciali alle 20, divieto di consumo di bevande alcoliche all’aperto in spazi non autorizzati. Le misure entrano in vigore a mezzanotte (allo scoccare di mercoledì 24 giugno) nell’area metropolitana di Lisbona a causa del preoccupante aumento dei contagi da Covid-19 registrato nella regione negli ultimi giorni. I trasgressori, secondo quanto approvato dal Consiglio dei ministri, rischiano una pena detentiva da uno a due anni. Domenica il premier Antonio Costa, al termine dell’incontro con i sindaci di Lisbona, Sintra, Amadora, Ovidelas e Loures, ha annunciato che l’esecutivo manterrà lo stato di emergenza in 15 distretti di 5 municipi di Lisbona nei quali si è registrato negli ultimi giorni un anomalo e preoccupante aumento dei contagi da Covid-19.