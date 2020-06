Coronavirus, in Italia 178 nuovi casi: il dato più basso dal 26 febbraio

Il calo dei contagiati da coronavirus in Italia continua a scendere: nelle ultime 24 ore si sono verificati 178 nuovi casi (per un totale da inizio emergenza che sale a 233.197). Si tratta del dato più basso dal 26 febbraio. Ci sono altri 60 decessi (in tutto diventano 33.475) mentre gli attualmente positivi sono ora 41.367. Rispetto al giorno precedente ci sono 848 guariti in più (158.355 in tutto) e 424 pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 11 meno.

Calano anche i dati In Lombardia doves si registrano 50 nuovi casi (di cui 8 a Milano città e 18 nel milanese) per un totale di 89.018. I tamponi effettuati sono 3.572. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 19 decessi (16.131 da inizio emergenza) mentre ci sono 166 guariti e dimessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva restano 167. Sono i dati comunicati dalla Regione.