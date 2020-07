Coronavirus, in Italia 190 nuovi casi e 13 decessi nelle ultime 24 ore

Coronavirus: 190 nuovi casi in Italia, decessi in aumento (13)

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 13 decessi mentre sono 190 in più, rispetto a ieri 19 luglio, i casi totali di positivi registrati nelle ultime 24 ore. E' quanto si legge nel bollettino della Protezione Civile. Scende di 36 il numero degli attuali positivi al Covid-19 in Italia. Aumenta di 213 il numero dei dimessi guariti.

Sono 12.404 gli attualmente positivi al coronavirus, in calo di 36 unita', mentre i decessi sono 13, in aumento rispetto al minimo toccato ieri di 3 vittime, per un totale di 35.058. Questi i dati del bollettino odierno pubblicato dal ministero della Salute secondo cui si registrano 190 nuovi casi positivi, in calo (-29) rispetto ai 219 di ieri 19 luglio: di cui 56 in Lombardia e 42 sia in Emilia Romagna che in Veneto. I ricoveri in terapia intensiva scendono di due unita' a quota 47 mentre aumentano a 745 i ricoveri (+2). Restano in isolamento domiciliare 11.612 pazienti (-36).