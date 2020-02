Coronavirus, iniziato lo sbarco da Diamond Princess. Calano i contagi in Cina

Coronavirus: iniziato sbarco passeggeri sani Diamond Princess

Dopo 14 giorni di quarantena, i passeggeri che sono risultati negativi al test per il nuovo coronavirus e non mostrano sintomi della malattia hanno iniziato a lasciare la nave da crociera Diamond Princess che ha registrato oltre 500 casi di contagio. Si prevede che circa 500 passeggeri sbarcheranno nelle prossime ore. L'operazione, secondo le autorità, potrebbe richiedere fino a tre giorni.

Coronavirus: 1.749 nuovi casi in Cina, dato piu' basso da 29/01

Calano i contagi da coronavirus in Cina, mentre il numero di morti dall'inizio dell'epidemia supera quota duemila. Sono 1.749 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati nella giornata di ieri dalla Commissione Nazionale per la Sanita', il numero piu' basso dal 29 gennaio scorso. I decessi invece sono 136 a livello nazionale. Nella sola provincia dell'Hubei, la piu' colpita dall'epidemia, sono stati registrati 1.693 nuovi casi, in calo rispetto ai 1.807 di lunedi', anche se sono aumentati i decessi (a quota 132 ieri, contro i 98 del giorno precedente). In totale, dall'inizio dell'epidemia si sono registrati oltre 74mila casi confermati in Cina (74.185), e 2.004 morti.