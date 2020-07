Coronavirus, Krugman elogia l'Italia sul Nyt: “Gestione seria e sofisticata”

"Perché l’America non può essere come l’Italia?". E' l'editoriale uscito sulle colonne del New York Times a firma di Paul Krugman, vincitore del premio Nobel per l'Economia nel 2008. Krugman elogia l'operato italiano nella gestione del coronavirus e critica pesantemente quello americano e di Donald Trump in particolare. L’Italia è descritta come uno dei paesi che per primo ha subito l’ondata di contagi ma che meglio è riuscito a fronteggiarli. Infatti, nonostante l’elevato numero di casi e decessi e il quasi collasso delle strutture ospedaliere, scrive Krugman, i grafici statistici sono positivi e l’Italia continua a gestire bene la situazione. Non mancano i riferimenti ai problemi atavici del nostro Paese come la poca efficienza della P.A., ma proprio questi problemi, secondo Krugman, sono stati compensati con una adeguata leadership. Proprio ciò che manca agli Stati Uniti secondo il Nobel americano.

Perché l'America di Trump non può essere come l'Italia?

Sul coronavirus, il "malato d'Europa" ci mette in imbarazzo.

Di Paul Krugman

Qualche giorno fa il Times ha pubblicato un lungo e dannoso articolo su come l'amministrazione Trump è riuscita a fallire così completamente nel rispondere al coronavirus. Gran parte del contenuto ha confermato ciò che sospettava chiunque fosse seguito alla debacle. Una cosa che non ho visto arrivare, tuttavia, era il ruolo apparentemente centrale giocato dall'esperienza italiana. L'Italia, vedi, è stata la prima nazione occidentale a subire una grande ondata di infezioni. Gli ospedali furono sopraffatti; in parte come risultato, il bilancio delle vittime iniziale fu terribile. Tuttavia, i casi hanno raggiunto il picco dopo alcune settimane e hanno iniziato un forte declino. E i funzionari della Casa Bianca erano apparentemente fiduciosi che l'America avrebbe seguito una strada simile.

Non lo abbiamo fatto. I casi negli Stati Uniti sono cresciuti per un paio di mesi, poi hanno iniziato a salire rapidamente. I tassi di mortalità sono seguiti con un ritardo. A questo punto possiamo solo guardare con desiderio al successo dell'Italia nel contenere il coronavirus: ristoranti e caffè sono aperti, sebbene con restrizioni, è ripresa gran parte della vita normale, eppure l'attuale tasso di mortalità in Italia è inferiore a un decimo di quello americano. In un tipico giorno recente, più di 800 americani, ma solo una dozzina di italiani sono morti per Covid-19.

Sebbene Donald Trump continui a vantarsi di avere avuto la migliore risposta al coronavirus al mondo, e alcuni sostenitori creduloni potrebbero davvero credergli, la mia ipotesi è che molte persone siano consapevoli che la nostra gestione del virus è stata tragicamente inferiore rispetto a, diciamo, quello della Germania. Non può sembrare sorprendente, tuttavia, che la disciplina e la competenza tedesche abbiano dato i loro frutti (anche se pensavamo di essere meglio preparati di chiunque altro ad affrontare una pandemia). Ma come può l'America fare molto peggio dell'Italia?

Non intendo spacciare facili stereotipi nazionali. Nonostante tutti i suoi problemi, l'Italia è un paese serio e sofisticato, non un palcoscenico da fumetto. Tuttavia, l'Italia è entrata in questa pandemia con gravi svantaggi rispetto agli Stati Uniti. Dopotutto, la burocrazia italiana non è famosa per la sua efficienza, né i suoi cittadini sono noti per la loro disponibilità a seguire le regole. Il governo della nazione è profondamente indebitato e questo debito è importante perché l'Italia non ha una propria valuta; ciò significa che non può fare ciò che facciamo e stampare molti soldi in caso di crisi.

Demografia sfavorevole e problemi economici sono anche i maggiori svantaggi italiani. Il rapporto tra gli anziani e gli adulti in età lavorativa è il più alto nel mondo occidentale. Il record di crescita dell'Italia è profondamente deludente: pro capite G.D.P. ha ristagnato per due decenni. Quando si trattava di trattare con Covid-19, tuttavia, tutti questi svantaggi italiani erano compensati da un enorme vantaggio: l'Italia non era gravata dalla disastrosa leadership americana.

Dopo una terribile partenza, l'Italia si è mossa rapidamente per fare ciò che era necessario per affrontare il coronavirus. Istituì un blocco molto severo e vi si attenne. Gli aiuti del governo hanno contribuito a sostenere i lavoratori e le imprese attraverso il blocco. La rete di sicurezza aveva dei buchi, ma alti funzionari cercarono di farlo funzionare; in un caso supremo di non trumpismo, il primo ministro si è persino scusato per i ritardi negli aiuti. E, soprattutto, l'Italia ha schiacciato la curva: ha mantenuto il blocco in atto fino a quando i casi erano relativamente pochi ed era cauto riguardo alla riapertura.

L'America avrebbe potuto seguire la stessa strada. In effetti, la traiettoria Covid-19 nel nord-est, che è stata duramente colpita all'inizio ma ha preso sul serio l'epidemia, in realtà assomiglia molto all'Italia. Ma l'amministrazione Trump e i suoi alleati hanno spinto per una rapida riapertura, ignorando gli avvertimenti degli epidemiologi. Poiché non abbiamo fatto quello che ha fatto l'Italia, non abbiamo schiacciato la curva; piuttosto il contrario. Le cose sono state aggravate dall'opposizione patologica a cose come indossare le maschere, il modo in cui anche le ovvie precauzioni sono diventate campi di battaglia nelle guerre culturali. Quindi i casi e poi i decessi aumentarono. Persino il promesso guadagno economico derivante da una riapertura rapida, cosa che mi preoccupa, è stato un miraggio: molti stati stanno reintroducendo blocchi parziali e ci sono prove crescenti che la ripresa dei posti di lavoro si stia bloccando, se non andando al contrario.

Incredibilmente, Trump e i suoi alleati sembrano non aver pensato affatto a cosa fare se la visione schiacciante degli esperti fosse giusta, e la loro scommessa sull'ignorare il coronavirus non è andata fuori. Un boom miracoloso fu il Piano A; non c'era un piano B. In particolare, decine di milioni di lavoratori stanno per perdere importanti sussidi di disoccupazione e i repubblicani non si sono nemmeno accontentati di una cattiva risposta. Mercoledì, i repubblicani del Senato hanno lanciato l'idea di ridurre i benefici supplementari da $ 600 a settimana a soli $ 100, il che comporterebbe un disastro per molte famiglie.

Per qualcuno come Trump, tutto questo deve essere umiliante - o lo sarebbe se qualcuno osasse dirglielo. Dopo tre anni e mezzo per rendere l'America di nuovo grande, siamo diventati una figura patetica sul palcoscenico mondiale, una storia di ammonimento sull'orgoglio che precede una caduta. In questi giorni gli americani possono solo invidiare il successo dell'Italia nel resistere al coronavirus, il suo rapido ritorno a una sorta di normalità che è un sogno lontano in una nazione che si congratulava con se stessa per la sua cultura del fare. L'Italia è spesso definita come "il malato d'Europa"; che cosa ci rende?