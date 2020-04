Coronavirus, la corsa al vaccino: in 115 ci provano,forte il progetto italiano

L'emergenza Coronavirus continua e in Italia e nel mondo è partita la corsa al vaccino. Non sarà un percorso breve, le stime parlano di almeno un anno, ma sono tanti i laboratori che ci lavorano, ben 115: 78 attivi e 37 per i quali non si hanno informazioni. Tra questi c'è anche uno studio italiano che sta facendo passi da gigante. E' quello di un laboratorio di Pomezia, piccolo centro in provincia di Latina. L’azienda italiana Advent- Irbm e lo Jenner Istitute della Oxford University, centro di ricerca ai primissimi posti a livello mondiale, hanno annunciato che a fine aprile in Inghilterra cominceranno i test su 550 volontari sani. Addirittura a settembre potrebbero esserci a disposizione anche delle dosi per uso compassionevole, ma il vero vaccino arriverà solo tra un anno, dicono gli esperti.



Cinque candidati vaccini sono già in fase clinica: si tratta del candidato Niaid (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) - Moderna Therapeutics (Usa); di un siero dell'Accademia di Scienze Mediche Militari di Pechino - CanSino Biologics (Cina); del prodotto di Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi) - Inovio Pharmaceuticals (Usa); di quelli di Shenzhen Geno-Immune Medical Institute (Cina, due candidati vaccini).