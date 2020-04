Coronavirus, la Liguria in "fase 2": famiglie insieme in auto e pesca al mare

Il Coronavirus continua a tenere in ostaggio l'Italia. Ma per qualcuno la "fase 2" è iniziata per davvero, la Liguria riparte in maniera più determinata rispetto alle altre regioni. Il governatore Toti ha deciso di dare una sua precisa interpretazione ai decreti del governo, allargando un po' le maglie del lockdown. Da oggi in Liguria, - si legge su Repubblica - oltre che a correre e in bicicletta, si potrà anche andare a cavallo e a pescare, al mare o lungo i fiumi, da terra però e naturalmente da soli. E si potrà finalmente uscire a passeggiare e andare in auto con tutta la famiglia. Anche chi ha cavalli e cani da addestrare potrà andare e si potrà spostarsi in un altro Comune per provvedere alla manutenzione di una barca o della seconda casa, con l’obbligo però di rientrare la sera. Piccole libertà aggiuntive — spiega il governatore Toti — cercate nelle maglie del decreto nazionale ancora in vigore.Un modo per riscaldare i motori in vista della Fase 2. In Liguria, ma non solo. Il take away, ad esempio, un modo per far ripartire bar e ristoranti e anche per regalarsi qualche golosità in più, sarà consentito in tutta Italia dal 4 maggio. Ma in Liguria, Abruzzo, Marche, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Alto Adige si parte già oggi.