Coronavirus Liguria: si riapre tutto dal 18. Braccialetto vibrante in spiaggia

Coronavirus, la Liguria riapre tutto dal 18. Braccialetto vibrante in spiaggia

La fase 2 è iniziata, ma non in modo deciso. Sono ancora tante le attività chiuse in Italia per l'emergenza Coronavirus. Dalla Regione Liguria arriva però una forte accelerata. "Dal 18 maggio - spiega Giovanni Toti al Corriere della Sera - riapriamo tutto, spiagge comprese" Il governatore ligure è pronto a forzare la mano. "Ho sentito il ministro Francesco Boccia e credo che alla fine ci sarà il via libera. Noi chiediamo due cose: che ci conceda di riaprire le attività dal 18 e che torni alle Regioni l’autonomia concessa dal Titolo V e che ci è stata sottratta dal Dpcm".

Riapriamo da subito b&b e agriturismi e diamo la mobilità sul territorio regionale. Dal 18 anche le spiagge, diamo il via alla stagione balneare. Il comparto turistico dà lavoro a 100 mila persone e se si viaggerà tra le Regioni potremmo salvare il 70 per cento della stagione. Stiamo sperimentando un braccialetto volontario da mare: se ti avvicini a meno di un metro vibra. Una cosa giocosa". Toti affronta anche la questione Regionali. "Tutti i governatori vogliono votare entro l’estate. E’ un diritto costituzionale. Poi chi ci dice che a ottobre non torni il virus? Non ha senso riaprire il Paese e vietare il voto".