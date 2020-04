Coronavirus, la mafia si compra gli hotel della costiera romagnola in crisi

L'emergenza Coronavirus in Italia ha ucciso il turismo. La stagione estiva è ormai alle porte e gli hotel restano tristemente vuoti. Per questo la mafia ha messo gi occhi come un avvoltoio su un settore particolarmente in difficoltà, nel mirino ci sono gli alberghi della costiera romagnola. Tanti proprietari hanno investito soldi, chiedendo mutui per ristrutturare le loro attività in vista dell'estate. Questo ha portato ad una forte espozizione economica e adesso i conti non tornano, come riporta il Sole 24 Ore. L'allarme lo lancia il Prefetto di Rimini, Alessandra Camporota: "La mafia sfrutterà il virus per infiltrarsi, le autorità sono all'erta per controllare sospetti movimenti di denaro". Sono già decine le segnalazioni da parte di proprietari delle strutture alberghiere della costiera romagnola. "Se vendi adesso ti diamo X, se vendi tra tre un mese due terzi, tra due mesi la metà". Questo il tenore delle offerte al ribasso che provengono, oltre alle promesse di denaro cash e accollo dei debiti con le banche. Per chi è disperato questa è una forte tentazione.