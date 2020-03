Coronavirus, la strage di dottori: 41 morti."Dateci mascherine vere, FFP2 e 3"

Coronavirus, la strage di dottori: 41 morti."Dateci mascherine vere, FFP2 e FFP3"





Il Coronavirus continua a fare morti in tutta Italia. Ormai si è superata la quota di 8 mila vittime e tra queste ci sono molti dottori, coloro che sono in prima linea a combattere contro questa terribile malattia. Ieri si legge sul Corriere della Sera - il bilancio dei medici caduti sul campo è salito a 41. Nuovi lutti a Novara e Lucca, ormai l’elenco si allunga ogni giorno. Ha la voce strozzata Filippo Anelli, presidente della federazione degli Ordini dei medici italiani, Fnomceo: «Non meritiamo questa considerazione, lo dico a nome dei tanti che vanno al lavoro sapendo di non poter contare su dispositivi all’altezza del pericolo da affrontare".



Oggetto di polemiche le mascherine. Oltre ad essere state distribuite in quantità irrisoria, non sono considerate sicure. Si tratta di quelle chirurgiche, ben diverse dalle FFP2 e FFP3, dotate di filtro, capaci di fare da barriera al virus. Il decreto Cura Italia prevede che possano essere indossate anche dagli operatori sanitari, sulla base delle indicazioni dell’Oms. E mentre a Torino la Procura apre un’inchiesta sulla carenza di dispositivi di protezione personale, l’Istituto superiore di sanità sta lavorando a un documento che potrebbe andare incontro agli operatori che chiedono anche test rapidi e tamponi, senza ulteriore perdita di tempo.