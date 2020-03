Coronavirus,le mafie puntano le Regioni.Pronte a inserirsi nel disagio sociale



L'emergenza Coronavirus è terreno fertile per tutte le mafie. Dove c'è disagio sociale la criminalità organizzata riesce a inserirsi nel tessuto di società in crisi perchè non riescono più a fare fronte ai troppi debiti accumulati. Quando la quarantena sarà finita l'Italia dovrà fare i conti anche con questo aspetto. Già un alert viene lanciato dai Ros, il rischio di infiltrazioni della 'ndrangheta per sfruttare l'emergenza Coronavirus è sempre più palpabile. Le mafie puntano al centro-nord alle industrie costrette al lockdown, grazie a imprenditori compiacenti che fanno da canale di trasmissione con la pubblica amministrazione e la gestione regionale. Mentre al sud le mafie potrebbero fomentare le proteste sociali facendo leva sulle difficoltà economiche. Ciò che emerge è un codice della colonizzazione - spiega il comandante del Ros Pasquale Angelosanto al Sole 24 Ore - nel mirino ci sono le regioni: Lazio, Toscana, Umbria, Veneto e Friuli, tutte sotto stretta osservazione. Sono ritenute utili ai fini el reinvestimento di capitali illeciti, tramite degli imprenditori prestanome. Tante aziende dopo la crisi avranno necessità di reperire capitali e qui la 'ndrangheta avrà terreno ancora più fertile, vista la conoscenza capillare di tanti settori. Dagli appalti per la pubblica amministrazione, ai trasporti, al turismo, fino a bar e ristoranti.