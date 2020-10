Coronavirus, Lorenzin positiva. Contagiato anche il sottosegretario Merlo

Coronavirus, Lorenzin (Pd): "Sono positiva. Sicura che vincerò"

"Sono risultata positiva al Coronavirus", annuncia su Twitter la deputata Pd Beatrice Lorenzin. "Comincio le cure. Grazie all'aiuto di medici e infermieri sono sicura che vincero'!", aggiunge l'ex ministro della Salute. "Purtroppo sono risultata positiva al Covid. Ho un po' di febbre e mal di gola in questo momento, le altre funzioni sono sotto monitoraggio e la situazione è tranquilla", spiega la stessa Lorenzin nel breve video che accompagna il tweet.

"Volevo dire che questa - prosegue - è proprio una bestiaccia di virus se sono rimasta contagiata io, che sono particolarmente attenta. Vuole dire - riprende - che essere contagiati è veramente più facile di quello che pensiamo". L'esponente Pd indirizza dunque "un abbraccio a tutte le persone che in questo momento si trovano nelle mie condizioni. I miei figli e mio marito sono negativi - precisa - Il problema e' come organizzare la famiglia, l'isolamento, la quarantena... non è facile per nessuno". "Prestiamo tutti particolare attenzione", è l'esortazione con la quale Lorenzin chiude la breve clip. A seguito della positività dell'ex ministra Lorenzin, la seduta della commissione Bilancio già prevista per la giornata odierna non avrà luogo, informa il sito web della Camera.

Ma non è finita qui, perchè da quanto si apprende da fonti parlamentari di maggioranza, anche il sottosegretario agli Esteri Riccardo Merlo, e' risultato positivo al Covid. Tutti i componenti della commissione Esteri della Camera - si apprende ancora - si stanno sottoponendo a tampone Covid. La misura e' stata resa necessaria in quanto i commissari sono stati in contatto con il sottosegretario Merlo.