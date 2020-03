Coronavirus: "Malattia grave, facile da trasmettere".Il numero di asintomatici

Il coronavirus, oltre che negli ospedali, si combatte anche con studi per capire la possibile diffusione. Stefano Merler, è un epidemiologo e matematico che ha partecipato agli studi su Ebola e Zika, quindi conosce le epidemie e ne studia gli effetti. "L'influenza - spiega al Corriere della Sera - è molto meno trasmissibile del Covid-19 e abbiamo i vaccini per combatterla. Questa, invece, è una malattia grave, colto contagiosa e si trasmette per via aerea. L'unica nostra arma per ora è il contenimento: restiamo a casa e limitiamo la diffusione del contagio. Sono molti gli aspetti da considerare per studiare il coronavirus, i contagi che genera ad esempio in Cina sono stati 2,5 per contagiato, ma contano anche l'età media di ogni Paese e il sistema sanitario. Per il covid-19 - prosegue - ci sono alcuni aspetti che non conosciamo e che forse non sapremo mai, è il numero degli asintomatici. Manca un coordinamento internazionale, quando è iniziata la quarantena a Wuhan c'erano già 60-200 mila infetti, impossibile evitare la diffusione".