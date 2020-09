Coronavirus, 1.851 nuovi positivi e 19 morti. Scoperti anticorpi superpotenti

Ancora in crescita i nuovi contagi da coronavirus in Italia: 1.851 nuovi casi oggi, contro i 1.648 di ieri, ma con molti piu' tamponi, 105.564 rispetto ai 90.185 processati ieri. Il totale dei casi di positivita' sale cosi' a 314.861. In calo i decessi, 19 oggi (ieri 24), per un totale di 35.894. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Coronavirus, Regeneron: primi test promettenti per il trattamento

L'azienda biotecnologica statunitense Regeneron ha affermato che il suo cocktail di anticorpi contro il coronavirus ha ridotto la carica virale e i tempi di recupero in pazienti non ospedalizzati con Covid-19 durante uno studio clinico in fase iniziale. "Siamo molto incoraggiati dalla natura robusta e coerente di questi dati iniziali", ha detto George Yancopoulos, presidente e direttore scientifico dell'azienda. "Abbiamo iniziato a discutere le nostre scoperte con le autorita' regolatorie continuando la nostra sperimentazione in corso", ha aggiunto. I risultati si riferiscono ai primi 275 pazienti reclutati nella sperimentazione di Fase 1 di Regeneron.