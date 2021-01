Coronavirus contagi oggi: 18.627 nuovi casi e 361 decessi

Sono 18.627 i contagi di coronavirus in Italia resi noti oggi, 10 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 361 morti che portano il totale a 78.755 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid 19. I pazienti in terapia intensiva per Covid sono 2.615 (+22 rispetto a ieri) con 181 nuovi ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi, invece, raggiungono quota 23.427 (+167 rispetto a ieri). In Italia i dimessi o guariti sono 1.617.804 (+11.174 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 579.932 (+7.090 rispetto a ieri). Le vittime totali sono 78.755 e i casi 2.276.491.

CORONAVIRUS: IN ITALIA SOMMINISTRATE 598.798 DOSI, 64% DI QUELLE DISTRIBUITE

Sono ad oggi 598.798 le dosi di vaccino anti-covid somministrate in italia su 908.700 consegnate. Ad essere vaccinati sono stati 364.680 a donne e 225118 a uomini. Sono i dati, aggiornati a questa mattina, riportati sul sito della struttura del commissario per l'emergenza. Tra le Regioni è in testa la Campania, che ha somministrato l'89,5% delle dosi ricevute, seguita da Veneto con l'81,8%, Toscana con il 79,9%, Umbria con il 79,6% e Sicilia con il 74,5. Ultime per percentuale di dosi somministrate la provincia autonoma di Bolzano, col 34,8%, la Lombardia col 38% e la Calabria col 39,3%.