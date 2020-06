Coronavirus, nuovo focolaio in Germania: 400 positivi in un mattatoio

Nuovo focolaio di coronavirus in un mattatoio in Germania. L'azienda tedesca Toennies ha annunciato di aver riscontrato 400 casi positivi, su 500 test effettuati, fra i lavoratori della sua rete di impianti per la macellazione e la lavorazione della carne nello stato occidentale tedesco del Nord Reno Westfalia. I focolai di Covid-19 riscontrati dall'azienda hanno sollevato preoccupazioni sulle condizioni di lavoro e alloggio dei dipendenti, molti dei quali sono lavoratori temporanei provenienti dall'est Europa. Dopo i primi casi, il governo tedesco ha imposto test regolari a tutti i lavoratori della filiera della carne.