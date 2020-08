Coronavirus: 403 casi e 5 morti. Crescono i contagi ma anche i tamponi

In crescita i contagiati da Covid nelle ultime 24 ore: sono 403, 83 in piu' di ieri. Ma aumenta anche il numero di tamponi: quasi 54mila, contro i 30mila di ieri. Le vittime sono 5 (erano state 4 ieri). Veneto (60) e Lombardia (50) in testa per nuovi casi. Il totale dei casi sale a 254.636, i morti sono 35.405. Questi i dati del ministero della Salute.

Coronavirus, Boccia: "No nuovi lockdown, possibili zone chiuse"

Ci sara' un nuovo lockdown? "Mi sento di escluderlo, ma nessuno al momento puo' dirlo. Potrebbero esserci delle zone chiuse". Cosi' il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia intervistato a La vita in diretta. "L'Italia e' un Paese sicuro ora, ma dobbiamo convivere col Covid. Spero che non ci sia un nuovo lockdown anche perche' non potremmo permettercelo, avrebbe un costo troppo alto" per il Paese. Potrebbero esserci pero' "zone chiuse", per evitare l'esplosione di nuovi focolai, "dobbiamo stare attenti. Il Paese da' segni di ripresa, soprattutto grazie al turismo che ha segnato un luglio e una prima meta' di agosto positivi".