Coronavirus: Oms, oltre 284mila casi mondo per secondo giorno

I casi di coronavirus nel mondo hanno superato quota 284.000 per il secondo giorno consecutivo: il dato emerge dai conteggi dell'Organizzazione mondiale della Sanita' (Oms). Secondo i dati pubblicati sul sito dell'Oms, sabato erano 284.083 contagi, ossia solo 113 in meno rispetto alla giornata di venerdi', che registrato visto il record assoluto di 284.196 casi. Sempre sabato, l'Oms ha rilevato 6.270 decessi a livello mondiale rispetto ai 9.753 di venerdi', che avevano segnato il livello piu' alto dal tre maggio scorso.

CORONAVIRUS, USA: IL CONTAGIO NON RALLENTA

Il bilancio si aggrava negli Stati Uniti con 1.067 vittime in 24 ore, che portano il totale del decessi nel Paese a oltre 146mila. Non rallentano i contagi con 68.212 i nuovi casi, secondo i dati della Johns Hopkins University. Salgono a 4.174.437 i casi complessivi di coronavirus nel Paese.

CORONAVIRUS: RUSSIA, OLTRE 5750 NUOVI CONTAGI, OLTRE 812MILA IN TOTALE

Le autorità russe hanno confermato oggi 5765 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore con 77 decessi. Secondo quanto riporta l'agenzia Tass, in Russia si è arrivati ad un totale di oltre 812mila casi dall'inizio della pandemia con 13.485 decessi. La maggioranza dei nuovi contagi, 683, si sono registrati a Mosca.

CORONAVIRUS, GIAPPONE SUPERA I 30MILA CONTAGI

In Giappone i casi di coronavirus hanno superato i 30mila, con 790 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, di cui 239 a Tokyo. Il numero di casi totali nel Paese, è di 30.460 e include anche i circa 700 casi della Diamond Princess, la nave da crociera che a febbraio fu messa in quarantena nell'area di Yokohama. Il numero di morti complessivo in Giappone è salito a 1.009.

CORONAVIRUS: NORDCOREA, PRIMO CASO UFFICIALE, KIM IMPONE LOCKDOWN SUL CONFINE

Il leader nordcoreano, Kim Jong Un, ha convocato una riunione d'emergenza dopo che è stato fermato una persona sospettata di essere ammalata di Covid 19 che era entrata illegalmente dalla Corea del Sud. E' quanto riportano il media di stato nordcoreani che comunicano così il primo caso di coronavirus ufficialmente riconosciuto Pyongyang che finora ha sempre sostenuto di non aver mai registrato contagi. Secondo l'agenzia Kcna, Kim ha anche imposto un lockdown preventivo nella città di confine di Kaesong. Secondo l'agenzia la persona "sospettata di essere stata contagiata dal virus" aveva disertato ed era scappata nel sud tre anni fa e questo mese era riuscita a varcare illegalmente il confine tra le due Coree pesantemente militarizzato.

Non viene comunque data la certezza che si tratti di un caso di Covid dal momento che "diversi controlli medici" avrebbero prodotto "risultati incerti", prosegue l'agenzia che afferma che la persona è in stretto isolamento. Come lo sono tutte le persone con cui ha avuto contatti. E' stata avviata un'inchiesta da parte dell'unità militare responsabile per la diserzione e "verranno prese le misure necessarie" e date "punizioni severe", conclude l'agenzia. All'inizio di luglio, Kim aveva lodato lo sforzo di sei mesi contro l'epidemia come un "luminoso successo". In realtà, si sa molto poco su quale sia la reale situazione sanitaria nel "regno eremita' di Kim.

CORONAVIRUS: GERMANIA, 305 NUOVI CASI NELLE ULTIME 24 ORE

La Germania ha registrato 305 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto oggi l'Istituto Robert Koch, sottolineando che il numero totale di contagi registrati in Germania sale così a 205mila. L'istituto registra che il tasso di contagiosità, Rt, attualmente è di 1,24 rispetto a 1,08 di sabato. Il principale focolaio è quello di Mamming dove 174 lavoratori stagionali sono risultati positivi ieri. In risposta a questo focolaio le autorità bavaresi hanno messo in quarantena quasi 500 persone.