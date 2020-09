Coronavirus, Oms: "Seconda ondata contagi? Non sappiamo quando e se arriverà"

L'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo continua senza sosta. Fino alla scoperta di un vaccino efficace la situazione andrà continuamente tamponata, ma il Covid nn si potrà debellare. Il capo europeo dell'Oms spiega al Corriere della Sera tutti i dubbi e i timori sullo storico momento. "Non sappiamo - spiega Kluge - se la seconda ondata ci sarà e quando. Dobbiamo approfittare della finestra di opportunità offerta dall’effetto delle misure efficaci messe in campo. Nell’ultimo mese i due terzi dei Paesi europei hanno reintrodotto restrizioni. Rispetto alla prima fase è cambiato che in gran parte sono localizzate. Stiamo imparando a affinare gli interventi per ridurre l’impatto su salute e società.

"Bene l’Italia - prosegue Kluge - che riapre le scuole e controlla l’epidemia. È una delle grandi sfide che ci siamo dati. Sono perfettamente in linea col ministro Speranza quando afferma che il diritto alla salute e all’istruzione vanno a braccetto. Non possiamo pretendere che i nostri figli mettano in pausa la loro vita. Oms e Unicef hanno appena pubblicato le linee guida sull’uso appropriato: no fino a 5 anni, da 6 a 11 va indossata se c’è rischio di trasmissione, sopra i 12 valgono le regole degli adulti. La sola mascherina non protegge però dal virus che va combattuto con distanziamento, igiene e isolamento a casa se si è malati.I bambini colpiti dal virus sono da 1 al 3% dei casi globali. Sopra i 10 anni vengono contagiati come gli adulti ma sviluppano sintomi lievi anche se alcuni vengono ricoverati. Bisogna evitare il virus, a qualsiasi età. È sempre pericoloso".