Coronavirus, ormai è una strage: altri 627 morti

Boccia, online bando per 300 medici per Lombardia - "Stasera riusciamo come da proposta anticipata dal premier Conte ieri ad aprire un bando online, attivo da questo momento, per consentire a tutti i medici italiani che vogliono e possono aderire alla task force che Borrelli coordinera' da domani mattina. Un bando per 300 medici volontari" da mandare nelle regioni piu' colpite dal coronavirus, Lombardia in primis. Cosi' il ministro Francesco Boccia. "Una chiamata alle armi della sanita', un'operazione mai fatta prima - aggiunge -, ma bisogna rispondere subito perche' dobbiamo chiudere in 24 ore".

Continua a salire il numero totale di casi di coronavirus nel nostro Paese. I contagi totali sono 47.021, con un'impennata di 5.986 nuovi casi in un solo giorno, mai cosi' tanti (ieri il delta era +5.322).



Sale a 4.032 il numero di vittime a causa del Covid-19. Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. Si tratta di 627 decessi in piu' rispetto a ieri con il coronavirus e si tratta del numero piu' alto dall'inizio dell'emergenza.

Coronavirus: 37.860 malati in Italia, 4.670 piu' di ieri - Sono complessivamente 37.860 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a mercoledi' di 4.670. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 47.021. Il dato e' stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Coronavirus: Borrelli, 5.129 guariti, 689 piu' di ieri - Sono 5.129 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 689 in piu' di ieri. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 415.



Coronavirus: Borrelli, no problemi di ricoveri negli ospedali - "Non abbiamo avuto problemi di ricoveri negli ospedali. Chi sta a casa o e' asintomatico o ha sintomi lievi per cui non necessita di ricovero ospedaliero. Questo lo voglio chiarire". Lo ha detto commissario all'Emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa in Protezione civile.



CORONAVIRUS: BORRELLI "A BREVE TASK FORCE 300 MEDICI" - "Stiamo lavorando con il ministro Boccia, con i presidenti di Regione, con il ministero dell'Economia e delle Finanze, per chiudere l'ordinanza per istituire la task force dei 300 medici che metteremo a supporto delle realta' regionali ne avranno bisogno. Entro stasera daremo corso all'organizzazione di questa task Force". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo BORRELLI, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus.

Coronavirus: in Lombardia record decessi in un giorno, +381 - In Lombardia si registra un nuovo record di decessi di persone positive al coronavirus: 381 in un solo giorno, portando il totale a 2.549. A comunicare i numeri e' stato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, parlando dell'emergenza coronavirus. I decessi "continuano a crescere in maniera importante", ha detto Gallera.

"In Lombardia sono 22.264 i positivi, 2.380 in più di ieri". Lo ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia.