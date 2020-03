Coronavirus, più inquinamento più contagi. Pianura Padana come la Cina.Lo studio

L'emergenza Coronavirus non si arresta. Continua la sua diffusione in tutta Italia. Ma c'è una zona particolarmente colpita, la Pianura Padana. Uno studio della Società Italiana di Medicina ambientale - si legge sul Fatto Quotidiano - svela che l'inquinamento ambientale favorisce il contagio. Sarebbero state quindi le alte concentrazioni di polveri sottili a Febbraio nella Valle del Po a favorire il contagio. La stessa cosa sarebbe successa in Cina. "Le analisi - rivela questo documento - sembrano indicare una relazione diretta tra il Covid-19 e lo stato di inquinamento da Pm10 dei territori. Lo smog funge da vettore per il virus e favorisce la sua diffusione nell'aria, ma non solo fa nache da substrato e permette al virus di rimanere nell'aria per ore e addirittura giorni". Questo spiegherebbe perchè a Roma, pur verificandosi prima di Milano il caso dei contagiati il virus ha fatto meno presa.