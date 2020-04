Coronavirus, Polizia: 823mila interventi nel 2019, 10 chiamate al minuto

Cinque milioni e 27 mila chiamate al 113 (una media di quasi 10 al minuto), 2.250 volanti impiegate quotidianamente, 823.453 interventi effettuati, 4.404.310 persone controllate, 15.204 arrestate e 73.364 denunciate. Sono solo alcuni dei numeri dell’attività operativa 2019 della Polizia di Stato che oggi celebra il 168esimo anniversario. Una celebrazione che – nei giorni dell’emergenza coronavirus – non può che essere “simbolica, consistente unicamente nella deposizione di una corona in memoria dei nostri caduti”, come sottolinea il capo, Franco Gabrielli. L’anno scorso sono stati arrestati 67 latitanti, dei quali 31 di camorra, 13 di ‘ndrangheta, 7 di cosa nostra e 2 della mafia pugliese. Sequestrati beni per 162,4 milioni di euro mentre i beni confiscati hanno superato gli 85,6 milioni di euro. Alla voce droga figurano 8.471 operazioni e 7.381 arresti: i sequestri hanno riguardato 1.021 kg di cocaina, 140 kg di eroina, 3.558 kg di hashish, 5.541 kg di marijuana e 19 kg di droghe sintetiche. La Polizia di Stato ha arrestato 10 persone contigue agli ambienti dell’estremismo di matrice religiosa. Novantotto gli espulsi perché ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale. Vigilati mediamente 25.338 obiettivi, dei quali 24.392 in forma generica, 641 in forma dinamica e 305 in forma fissa. Le indagini delle digos hanno portato alla denuncia di 1.766 attivisti di sinistra, 25 dei quali arrestati. Ventiquattro gli arresti e 329 le denunce nell’ambito dell’estremismo di destra.

Immigrazione clandestina

Nelle ore immediatamente successive agli sbarchi (in sensibile calo rispetto al 2018) sono stati arrestati 100 tra scafisti, organizzatori e basisti e sequestrati 253 natanti. Sono stati complessivamente 19.730 i cittadini stranieri e comunitari allontanati dal territorio nazionale: di questi, 7.350 gli stranieri espulsi e i cittadini comunitari allontanati con esecuzione forzata. Il 49,5% dei rimpatriati sono stati scortati nei Paesi di destinazione: 1.585 con voli di linea o navi e 1.864 con voli charter. ​CYBER REATI – Il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (Cncpo) ha coordinato 514 indagini che hanno portato a 37 arresti e 626 denunce: 2.295 dei 47.267 siti monitorati sono finiti nella black list. I casi di adescamento online trattati sono stati 126, con 189 indagati e 6 arrestati; 460 i casi di cyberbullismo con 136 minori denunciati. Indagate 361 persone per estorsioni a sfondo sessuale, stalking, molestie, minacce e ingiurie. In costante aumento le diffamazioni online, soprattutto ai danni di persone note: 2.502 i casi trattati e 770 gli indagati.