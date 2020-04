Coronavirus, record di guariti: quasi 3.000 Ma il numero di morti è alto: 437

Coronavirus: i malati sono 107.699, 10 meno di ieri - Continua il calo dei malati di coronavirus in Italia. Oggi sono infatti 107.699 gli attualmente positivi, 10 in meno di ieri, quando erano scesi di ben 528 unita'. E' il terzo giorno di calo consecutivo dei malati. Il dato e' stato fornito dalla Protezione civile.

Coronavirus: nuovo record guariti, quasi 3 mila in 24h - Nuovo record di guariti dal coronavirus in Italia in un solo giorno: sono complessivamente sono 54.543, con un 2.943 rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 2.723. Il dato e' stato reso noto dalla Protezione civile.

CORONAVIRUS: OGGI 437 MORTI, OLTRE 25MILA LE VITTIME DA INIZIO EMERGENZA - Rispetto a ieri i deceduti sono 437 e portano il totale delle vittime con coronavirus a oltre 25mila (25.085). Lo fa sapere la Protezione civile nel quotidiano bollettino sulla situazione dei contagi da coronavirus.

Coronavirus: Protezione civile, da ieri effettuati oltre 63 mila tamponi, 11 mila in piu' - Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.513.251 tamponi per il coronavirus. E' quanto si legge nel bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Si tratta di 63.101 tamponi da ieri. Un dato in aumento visto che ieri erano stati 52.126.