Coronavirus: record di morti negli Stati Uniti. Tremila a New York

Coronavirus: oltre 7.000 morti in Usa, 3.000 a New York

Il bilancio delle vittime a causa del coronavirus negli Stati Uniti ha superato le 7 mila unità (7.077 morti), secondo la Johns Hopkins University. Nella giornata di venerdì 3 aprile, i nuovi contagi sono Stati 28.667 ed è stato registrato un nuovo tragico record, con oltre mille morti (1.094) in un solo giorno. I casi accertati complessivamente nel Paese sono quasi 274 mila. New York, lo stato più colpito, ha raggiunto quota 3.000 morti, il doppio rispetto a tre giorni fa.

Coronavirus: 1.480 morti in Usa in 24 ore, record mondiale

Negli Stati Uniti sono morte 1.480 persone contagiate dal coronavirus in 24 ore, secondo l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Si tratta del record mondiale giornaliero di decessi collegati al Covid-19. Il totale dei morti negli Usa e' salito a 7.406 e i contagi sono 276.995.

Coronavirus, Usa acquistano ventilatori da azienda russa sanzionata

Gli Stati Uniti hanno acquistato ventilatori da un'azienda russa posta sotto sanzioni, nell'ambito degli aiuti inviati dal presidente russo Vladimir Putin alla città di New York per fronteggiare l'epidemia di coronavirus. Stando a quanto riportato dai media americani, tra gli aiuti arrivati su un aereo mercoledì scorso all'aeroporto John F. Kennedy di New York c'erano anche i ventilatori fabbricati da Kret, una sussidiaria di Rostec, la holding militare-industriale del Cremlino, che è nella lista nera del Tesoro Usa. Contattato dal Financial Times, l'Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Tesoro americano ha dichiarato che "le consegne umanitarie ricevute dal governo russo sembrano non sanzionabili" riguardo alle misure adottate per il conflitto Russia-Ucraina. "Se si applicano tali sanzioni - ha precisato Ofac - il Tesoro può autorizzare statunitensi a effettuare transazioni che sono in linea con la politica estera degli Stati Uniti e gli interessi di sicurezza nazionale".