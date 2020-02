Coronavirus, Ricciardi: "I casi verificati sono 190, sovrastimati i numeri"

Il neo consigliere del ministro Speranza Walter Ricciardi svela i veri numeri dei contagiati, spiegando che sono molti meno di quanto viene detto. Considera un errore l'aver fatto i tamponi apazienti asintomatici, e striglia alcune Regioni che hanno generato allarme

"Chi ha dato l'indicazione di fare tamponi anche alle persone senza sintomi, ha sbagliato". Lo spiega Walter Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza. "Il risultato - dice al Corriere della Sera - è stato generare confusione e allarme sociale. Oggi in tutto il mondo abbiamo test non perfetti, c'è un'ampia possibilità di sovrastimare i casi. Bisogna utilizzarli in modo appropriato. I casi verificati - spiega Ricciardi, sono circa 190, confermati dall'Istituto superiore della Sanità. quindi meno dei 424 dichiarati, che includono anche i casi in attesa di conferma".

"Se verranno applicate tutte le misure indicate nelle ordinanze ministeriali dovremo andare verso una fase di contenimento. Io ho visto passare 4 epidemie - prosegue - se gli interventi messi in atto funzionano vengono circoscritte, la prossima settimana capiremo a che punto siamo. Sono ottimista, la primavera e le temperature più miti possono aiutare". Sullo stop dei voli per la Cina Ricciardi spiega: "Il blocco delle frontiere e dei trasporti serve soltanto a ritardare l'arrivo del virus che non ha frontiere. I nostri vicini - hanno avuto la fortuna di non avere cluster, vale a dire grosse concentrazioni di infezioni, che da noi sono nate negli ospedali e si sono propagate".