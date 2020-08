Coronavirus, risalgono i contagi: 402 positivi nelle ultime 24 ore, 6 i morti

Covid, il bollettino quotidiano

Non si arresta la crescita dei nuovi contagi da Covid-19: nelle ultime 24 ore in Italia sono 402 i nuovi casi positivi (nella sola Lombardia 118), il cui totale è salito così a 249.204.

Questi sono i dati riportati dal bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, sottolineando che i decessi sono stati 6, portando il totale a 35.187. Ci sono poi 762 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 42 in terapia intensiva (+1), mentre 11.890 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono attualmente positive in Italia 12.694 persone.

Le regioni covid free sono Valle d’Aosta, Basilicata e Molise.

Oms: "Il mondo deve investire nella salute"

"Il mondo spende miliardi ogni anno per prepararsi a potenziali attacchi terroristici, ma abbiamo imparato la lezioni nel modo più duro: a meno che non investiamo nella preparazione contro le pandemie, e nella crisi climatica, restiamo esposti a danni enormi".

Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra in collegamento con l'Aspen Security Forum. Covid-19 ha mostrato "i limiti dei sistemi sanitari, sia di quelli deboli che di quelli forti, senza lasciare alcun paese intatto. Ha colpito tutti noi. Gli eventi degli ultimi sette mesi - ha detto il Dg - sono un tragico promemoria dell'insicurezza e dell'instabilità che la malattia può causare. La pandemia di Covid-19 ha cambiato il nostro mondo. E' stato uno stress test per la nostra infrastruttura politica, economica, culturale e sociale. E ci ha trovati" fragili.