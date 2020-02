Coronavirus: Salvini, su controllo qualcosa non funziona

“Sto rientrando in Lombardia. Farò un salto in Regione Lombardia all’ora di pranzo perché la situazione è preoccupante. Dalle notizie che ho non c’è solo un contagiato ma ce n’è più di uno. Tutti localizzanti nella stessa località”: lo ha detto Matteo Salvini dopo la notizia dei primi contagi da Coronavirus in Lombardia. “ll problema – ha sottolineato il leader della Lega a margine di una iniziativa a Casalecchio di Reno, nel Bolognese - è che stando alle informazioni che si hanno erano in giro da giorni e giorni, in Lombardia e non solo. Quindi se uno sta in giro per 15 giorni quante persone ha incontrato? La domanda sui controlli di chi entra e chi esce? Non vorrei le polemiche, non penso ai controlli solo ai barconi o ai barchini. Penso ai controlli su chiunque entra ed esce dall’Italia: evidentemente qualcosa non funziona”, ha concluso Salvini.

CORONAVIRUS: ZOFFILI (LEGA), 'QUALCOSA NON HA FUNZIONATO, CONTROLLARE VALICHI E STAZIONI'

"Da settimane chiediamo al governo di estendere i controlli sanitari già operativi negli aeroporti, anche a stazioni e valichi di terra. Purtroppo le notizie sui nuovi contagi in Lombardia confermano che qualcosa non ha funzionato nello schermare adeguatamente il nostro Paese dall'espandersi del virus. Occorre più coraggio, più rigore e costanza nel mettere in campo tutte le misure utili per arginare l'epidemia, a partire dal rafforzamento del filtro in ingresso al territorio italiano da ogni sua frontiera". Così Eugenio Zoffili, Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Coronavirus: Salvini, chiunque entri in Italia sia controllato

“Non do colpe a tizio a caio però è fondamentale, se non l’hanno fatto da ieri, che da oggi chiunque entri in Italia con qualunque mezzo di trasporto, dalla zattera all’aeroplano venga controllato e se arriva da alcune zone venga isolato per quindici giorni come fanno altri Paesi”: lo ha detto Matteo Salvini sui casi delle persone contagiate da Coronavirus ricoverate in ospedale in Lombardia. “Se sono tre casi, sono tre casi però abbiamo visto che questa bestia è virale. Rientro velocemente a Milano” ha annunciato Salvini a margine di un’iniziativa a Casalecchio di Reno, nel Bolognese.