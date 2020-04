Coronavirus, scelta l'app per la mappatura "Immuni".Sarà testata dalla Ferrari

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza pause. I numeri parlano di un Paese ancora in difficoltà, la curva dei contagi decresce ma in maniera non rapida. Per questo prima di iniziare la "fase 2", serve un monitoraggio dei cittadini. Ieri è stato raggiunto l'accordo per la app che traccerà i movimenti e aiuterà ad individuare i positivi e i possibili contagiati in quanto venuti a contatto con questi ultimi. Si chiamerà "Immuni". E' stato scelto - si legge sul Corriere della Sera - il progetto della software house milanese Bending Spoons, della rete di lombarda di poliambulatori del Centro Medico Santagostino e della società di marketing di Milano Jakala. Ad affiancare l’applicazione, ci sarà un partner pubblico.



Fondamentali, a questo punto, i tempi: ieri sera il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha firmato l’ordinanza e ha dichiarato che "verrà avviata una sperimentazione in alcune regioni pilota per progressivamente estendere la facoltà volontaria, ma speriamo massiccia dei nostri cittadini a sopportare e supportare questo sistema che ci serve a evitare che si possa replicare la drammatica fase precedente". Oltre ai test regionali, ne partirà una nelle sedi di Maranello e Modena della Ferrari: il download volontario dell’applicazione verrà proposto ai 4 mila dipendenti della casa automobilistica. La volontarietà, che era stata caldeggiata anche dalla Commissione europea, coinvolgerà ovviamente anche il resto della popolazione quando, in maggio, l’app sarà disponibile. Per essere efficace, dovrà coinvolgere il 60per cento degli italiani. Ci sarà un diario clinico per tenere nota dello stato di salute e dell’eventuale evoluzione dei sintomi del coronavirus, senza che alcun dato lasci il dispositivo. La seconda sezione è quella di tracciamento dei contatti e si basa sulla tecnologia bluetooth, che permette allo smartphone di riconoscere e salvare i codici dei dispositivi a cui è stato vicino e hanno la app installata.