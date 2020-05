Coronavirus, Sicilia: 1200 euro per ogni studente che ritorna dal Nord

Il Coronavirus continua a tenere in ostaggio l'Italia. Ma se in alcune regioni la vera emergenza per numero di contagiati è ormai alle spalle, in altre la situazione va ancora monitorata con attenzione. Ad esempio in Sicilia, il numero di positivi è molto contenuto e non si è registrata una vera diffusione del virus, per questo la giunta Musumeci ha deciso di incentivare il rientro sull'isola degli studenti provenienti dal Nord, prevedendo un bonus di 1200 euro che verrà incassato dalle università il prossio anno, per ogni studente che riusciranno a convincere a tornare a studiare in Sicilia. Oltre a un contributo di 400 euro - si legge sul Sole 24 Ore - a tutti gli idonei erogato dall’Ente per il diritto allo studio di Palermo, c’è il bonus affitti di 500 euro per i fuorisede rimasti sull’isola finanziato dalla Giunta, che ha introdotto un contributo di 800 euro per gli studenti iscritti attualmente a un altro ateneo italiano o straniero e con isee inferiore a 23.500 euro. All’appello hanno risposto in 10 mila, una piccola parte dei circa 54 mila siciliani emigrati per studiare. A loro è rivolto il contributo di 1.200 euro per ogni studente di ritorno in Sicilia.